Завтра БЮТ обіцяє влаштувати іспит для всіх депутатів

На позачерговому засіданні Верховної Ради України, скликаному на вимогу фракції Блоку Юлії Тимошенко окрім вирішення питань кадрових призначень в уряді, БЮТ вимагатиме розгляду питання зняття депутатської недоторканності.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА.

“Наша фракція завжди послідовно виступала за відміну будь-яких привілеїв для депутатського корпусу, і в першу чергу - недоторканності. Однією з перших законодавчих ініціатив БЮТ у Верховній Раді України цього скликання був законопроект саме про зняття депутатської недоторканності. Однак, вкотре, наша ініціатива не знайшла підтримки”, - зазначив голова фракції.

Він підкреслив, що упродовж роботи Верховної Ради шостого скликання, фракція БЮТ неодноразово наполягала на прийнятті закону про зняття депутатської недоторканності. “Однак, наші колеги по парламенту, під різними приводами відмовлялися навіть розглядати такий законопроект. Не дивлячись на це, що фактично усі політичні сили перед виборами клялися виборцям, що депутати будуть позбавлені недоторканності в першу чергу”, - йдеться далі в заяві.

“Час проходить, окремі політичні сили вперто добиваються перевиборів і всі вже забули за свої обіцянки”, - наголосив голова фракції.

Саме тому, за його словами, фракція БЮТ на позачерговому засіданні Верховної Ради України буде вимагати розгляду питання про зняття депутатської недоторканності.

“Розгляд цього питання Верховною Радою України буде іспитом для усіх політичних сил, представлених у парламенті. Чи готові вони виконувати, бодай головні свої обіцянки виборцям, чи вони здатні лише на солодкі обітниці”, - наголошується в заяві БЮТ.