Яценюк дасть прес-конференцію

Сьогодні, 2 липня, о 14.00 (за адресою Київ, вул. Верхній Вал, 4-в) відбудеться прес-конференція лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, тема прес-конференції стосується прийнятого 1 липня в першому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, зміни в законодавстві про вибори Президента України мають на меті зрив демократичного виборчого процесу, а прийняття цього закону свідчить, що парламентські фракції та олігархи, які стоять за ними, надалі прагнуть узурпувати владу в Україні. Тобто зміни, які не вдалося реалізувати через конституційну змову, сьогодні намагаються протягнути через зміну законодавства про вибори Президента, - зазначається в повідомленні.