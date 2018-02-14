Труханова не змогли привезти до суду через "відсутність ресурсів" - прокурор
Мера Одеси Геннадія Труханова не доставили до Солом'янського суду Києва для обрання запобіжного заходу.
Про це з місця події повідомляє ТСН.
За словами прокурора Максима Кравченка, це сталося через "відсутність ресурсів, необхідних для доставки Труханова до суду".
Читайте такожСАП просить арештувати мера Одеси Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень
Тим часом суд вирішив перенести засідання суду щодо обрання запобіжного заходу меру Одеси на ранок 15 лютого.
Цього ж дня обиратимуть запобіжний захід і для його спільників.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.
Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).
13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.
14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просить заставу в 30 млн грн для його заступника і по 10 млн грн кожному з інших учасників вказаного провадження.