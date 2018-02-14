Труханова не змогли привезти до суду через "відсутність ресурсів" - прокурор

Суд вирішив перенести засідання суду щодо обрання запобіжного заходу меру Одеси на ранок 15 лютого.

Мера Одеси Геннадія Труханова не доставили до Солом'янського суду Києва для обрання запобіжного заходу.

Про це з місця події повідомляє ТСН.

За словами прокурора Максима Кравченка, це сталося через "відсутність ресурсів, необхідних для доставки Труханова до суду".

Читайте такожСАП просить арештувати мера Одеси Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень

Тим часом суд вирішив перенести засідання суду щодо обрання запобіжного заходу меру Одеси на ранок 15 лютого.

Цього ж дня обиратимуть запобіжний захід і для його спільників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просить заставу в 30 млн грн для його заступника і по 10 млн грн кожному з інших учасників вказаного провадження.