Труханова не змогли привезти до суду через "відсутність ресурсів" - прокурор

23:25, 14 лютого 2018
Політика
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Труханова не змогли доставити до суду / фото УНІАН

Про це з місця події повідомляє ТСН.

За словами прокурора Максима Кравченка, це сталося через "відсутність ресурсів, необхідних для доставки Труханова до суду".

Читайте такожСАП просить арештувати мера Одеси Труханова з альтернативою застави в 50 мільйонів гривень

Тим часом суд вирішив перенести засідання суду щодо обрання запобіжного заходу меру Одеси на ранок 15 лютого.

Цього ж дня обиратимуть запобіжний захід і для його спільників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові.

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, обвинувачення просить заставу в 30 млн грн для його заступника і по 10 млн грн кожному з інших учасників вказаного провадження.

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Теги: #мер Одеси#Геннадій Труханов#арешт Труханова