Під будівлею суду над мером Одеси Трухановим підстрелили силовика (відео)

Підозрюваного у стрілянині доставили до управління поліції.

Після сутичок біля Солом’янського райсуду Києва між активістами організацій “Національні дружини”, “С 14” та людьми у чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас»» правоохоронці на місці заявили, що один з їхніх колег отримав наскрізне поранення внаслідок застосування зброї мітингувальником.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці знайшли щонайменше одну гільзу на місці події.

Читайте такожТруханов дізнався у грудні про план вручити йому підозру і одразу виїхав за кордон – САПНаразі біля суду працює слідчо-оперативна група, фахівці шукають ще одну гільзу.

Водночас, як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва у Facebook, з-під Солом’янського районного суду поліцейського із вогнепальними пораненнями ніг доставили до лікарні.

«Поліцейського із вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню. Чоловіка, який стріляв, - до управління поліції», - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що під будівлею суду посилили наряди поліції та Нацгвардії.

«На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки і закликають громадян дотримуватися норм чинного законодавства», - зазначають у поліції.

Як повідомляв УНІАН, близько 100 активістів організацій «Національні дружини», С14, а також люди у чорній формі з нашивками «Батальйон «Донбас»» прийшли пікетувати Солом’янський райсуд Києва, де зранку обирають запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Вони вимагають відправити мера Одеси за грати.

Активісти намагалися пройти до зали судового засідання, але правоохоронці завадили їм.

Пізніше біля суду виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Також пролунали два хлопки, схожі на вистріли зі зброї, однак на той момент достеменно не було відомо, чи справді застосовувалася зброя.

Читайте такожТруханов дізнався у грудні про план вручити йому підозру і одразу виїхав за кордон – САПДовідка УНІАН. 14 лютого детективи Національного антикорупційного бюро затримали Труханова та його заступника Павла Вугельмана.

Вони підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

13 лютого детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом посадовим особам мерії Одеси, зокрема, й міському голові. Чиновників підозрюють у заволодінні коштами бюджету Одеси під час придбання та передачі в комунальну власність будівлі ДП "Завод "Краян".

14 лютого прокурори САП подали до Солом’янського райсуду клопотання про обрання Труханову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50 млн грн. Крім того, сторона обвинувачення просить суд обрати запобіжні заходи у вигляді застави у розмірі 30 млн грн заступнику Труханова і застави у розмірах по 10 млн грн іншим фігурантам провадження.