Букмекери стверджують, що майже домовилися з ВР про свою легалізацію

Асоціація букмекерів України має намір звернутися до Кабінету міністрів із проханням ініціювати внесення змін до закону про заборону грального бізнесу, зокрема, щоб легалізувати діяльність букмекерських організацій.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент асоціації Ольга ЗІНЧЕНКО.

Вона зазначила, що на підтримку даного звернення вже зібрано понад 16 тисяч підписів. «Сьогодні ці підписи буде передано прем`єр-міністру України», – підкреслила О.ЗІНЧЕНКО.

За її словами, на сьогоднішній день асоціація досягла взаєморозуміння майже з усіма парламентськими фракціями. Зокрема, О.ЗІНЧЕНКО повідомила, що букмекери заручилися підтримкою Партії регіонів у випадку, якщо автором законодавчої ініціативи із внесення змін до закону про заборону грального бізнесу щодо букмекерів виступить інша політична сила. Також Асоціація одержала підтримку в Блоці Юлії Тимошенко й сподівається, що її підтримає решта парламентських сил. «Залишається відкритим питання про те, хто на сьогодні візьме на себе відповідальність і внесе на розгляд ВР даний законопроект. Ніхто з депутатів не хоче брати на себе таку відповідальність», – сказала О.ЗІНЧЕНКО.

За її словами, асоціація також виступає за розробку нового закону про діяльність букмекерів в Україні, яким буде передбачено положення про направлення коштів від даної діяльності на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Нагадаємо, раніше автор закону про заборону грального бізнесу в Україні, народний депутат (БЮТ) Валерій ПИСАРЕНКО заявляв, що діяльність букмекерів не повинна підпадати під дію цього закону.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон і запропонував парламенту доопрацювати його з метою реальної заборони цієї діяльності на певний період часу до її жорсткого законодавчого врегулювання.

11 червня Верховна Рада подолала вето Президента.

23 червня В.ЮЩЕНКО підписав Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні».