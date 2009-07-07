Ющенко: в Україні ще не народився політик, який закрив би газ Європі

Україна пропонує Австрії спільно реалізовувати ряд проектів в енергетичній, аграрній та космічній галузях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на українсько-австрійському бізнес-форумі, що проходить сьогодні у Києві.

За його словами, також наша країна зацікавлена у співпраці з Австрією в сферах літако-, машинобудування тощо.

«Тут непочатий край роботи, і місія сьогоднішнього форуму полягає в одному – бізнесу України та Австрії потрібен діалог», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Під час виступу Президент розповів про ситуацію в українській економіці та про вплив світової фінансової кризи на неї. Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив про різке скорочення об’ємів експорту і, як наслідок, недоотримання великого обсягу валюти, що у свою чергу вплинуло на фінансовий ринок.

Також Президент розповів про заходи, яких Україна вживала для подолання наслідків кризи.

«Нам довелося девальвувати гривню з початку економічної кризи на 52%. Я про це нечасто говорю, але я впевнений, що це один зі стратегічно правильних кроків, який сьогодні дає можливість підняти з колін українського експортера, це один з кроків для поліпшення стану української економіки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Серед завдань, які влада ще має виконати, глава Української держави наголосив на можливості оптимізації показників державного бюджету.

Повертаючись до україно-австрійських відносин, Президент зауважив, що сьогодні їх можна ставити як приклад, оскільки існує досконала договірна база, велика кількість австрійських компаній працює на українському ринку.

«Наша мета – сформувати таке економічне поле, яке буде адекватне для європейського бізнесу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Крім того, у своєму виступі Президент порушив питання транзиту російського газу до ЄС. Він вкотре запевнив, що Україна не допустить перебою з поставками газу до Європи.

«Я вже говорив: в Україні ще не народився політик, який би закрив кран поставки газу до Європи. Навпаки, ми будемо перекривати крани десяткам національних споживачів для того, щоб показати, наскільки важлива для нас співпраця з Європейським Союзом, європейським споживачем», - сказав В.ЮЩЕНКО.