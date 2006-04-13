Ліквідатори Чорнобильської аварії між життям і смертю. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “20 років Чорнобильської трагедії: між життям і смертю. Роль зв’язківців і будівельників “Саркофагу” під час ліквідації аварії на ЧАЕС”. Під час прес-конференції буде розказано як про роль зв’язківців і будівельників “Саркофагу” під час ліквідації аварії на ЧАЕС, їх долю (з 24 представників роти померло 10), так і сьогоднішні проблеми. Зокрема, про невиконання державних гарантій інвалідам-ліквідаторам, про порушення їхніх прав, невідповідність дійсності компенсаційних виплат, привласнення пільг чиновниками та людьми, що не мали відношення до ліквідації аварії на ЧАЕС тощо. В роботі візьмуть участь - ліквідатор, інвалід І групи, керівник будівництва об’єкту “Укриття”, голова районної спілки інвалідів Чорнобиля м. Києва, член оргкомітету України з підготовки відзнаки 20-ї річниці Чорнобильської трагедії Сергій Красильников; ліквідатор, командир 664-ї лінійно-кабельної роти зв’язку в/ч А-1735 в 30-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження, президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко; підполковник, ліквідатор, начальник вузла зв’язку “Станиця”, голова спілки ліквідаторів - зв’язківців в/ч А-1735 Василь Власенко; підполковник, ліквідатор, начальник вузла зв’язку “Станиця” Микола Гановський (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).