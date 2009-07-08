Тимошенко вважає, що закачуванню газу в ПГС завадити може лише Ющенко

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО може ветувати сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів про збільшення на 18,6 млрд. грн. статутного фонду НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, таке побоювання Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Якщо Президент не накладе вето на цей документ, це рішення забезпечить спокійні, безперебійні розрахунки за закачування природного газу в газові сховища України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що таке рішення уряду є відповіддю на питання щодо забезпечення закачування природного газу в сховища України.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» обслуговуватиметься цінними паперами уряду, які найближчим часом будуть забезпечені необхідною монетарною базою.

«Це рішення ми затвердили ухвалою уряду і вважаємо, що для цього не потрібно ухвалювати закон», - наголосила голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення статутного фонду НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд. грн. за рахунок коштів стабілізаційного фонду, отриманих в результаті реалізації облігацій державної внутрішньої позики.