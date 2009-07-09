Україна та Португалія підписали Угоду про соціальне забезпечення

7 липня у рамках проведення українсько-португальських політичних консультацій у Лісабоні було підписано Угоду між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, угоду було підписано відповідно з домовленостями, досягнутими під час візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Португалії у червні 2008 року,

Від імені України цей міжнародний договір підписав заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, з португальської сторони – Державний секретар з питань соціального захисту Педро МАРКЕШ.

Підписання цієї угоди, яка є логічним продовженням Угоди між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи у Португалії (2003 рік), сприятиме подальшому розвитку українсько-португальського співробітництва, відзначає прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Положеннями угоди, зокрема, закріплюється право на отримання українськими громадянами, які легально працюють та проживають на території Португалії, пенсій і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, безробіттям, нещасним випадком на виробництві, втратою годувальника, за віком, по інвалідності, за вислугу років, а також у зв’язку з материнством, народженням дитини та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку тощо.

Угодою запроваджується порядок зарахування трудового стажу, набутого українськими громадянами під час роботи в Португалії, при визначенні строків та сум пенсійного забезпечення.