Нардепи поставили собі річну оцінку - «задовільно»

Верховна Рада України за п’ятибальною шкалою спрацювала на задовільно.

Таку оцінку дали народні депутати, підбиваючи на прохання Інституту Горшеніна підсумки роботи Верховної Ради впродовж сесії напередодні парламентських канікул.

Зокрема, народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що у порівнянні з попередньою, остання сесія пройшла більш продуктивно стосовно прийнятих законів. «Не вдалося налагодити нормальну роботу з точки зору антикризового законодавства – але це залежить скоріше не від Верховної Ради, а від уряду. Мені легше говорити як голові комітету, тому що два проекти, які ми вносили, були прийняті на 100%», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Народний депутат зазначив, що в нього є «відчуття незавершеності» стосовно підсумків роботи парламенту, оскільки до цього часу не було проголосоване подолання вето Президента на законопроект щодо хабарництва. «Якщо це буде прийнято – буде важливий здобуток з точки зору боротьби з корупцією. Я думаю, що ВР спрацювала за п’ятибальною шкалою на задовільно”, сказав він.

“І ще – останнє, що їй треба зробити на цій сесії – це внести зміни до законодавства про вибори Президента. Нехай принаймні три місяці буде ціна цієї кампанії», - додав А.ГРИЦЕНКО.

Продуктивною роботу Верховної Ради називає народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ. За його словами, ціла низка законів, в тому числі й дуже важливих для держави, стали частиною українського законодавства. «Єдине що, - зазначив депутат, - сформувалася така когорта, яка в мене викликає відразу - всяких стрибунів по телеканалах на ефіри, проплачені спонсорами-олігархами, які кричать про недієздатність, неспроможність парламенту. А при цьому вже півроку сюди і носа не показують - на своє робоче місце. Я їх розглядаю просто як непотріб».

З його точки зору, президентська передвиборча кампанія, безумовно, вплине на роботу парламенту у вересні. «Тому я би, як народний депутат України, поставив перед собою та своїми соратниками завдання мінімізувати цей вплив: тобто, відділити мух (мухами я називаю вибори всілякі) від котлет (котлетами я називаю професійну законодавчу роботу)», - сказав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Натомість його колега, народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ вважає основним підсумком роботи Верховної Ради невдалу конституційну реформу. Депутат зазначив також, що у вересні діяльність парламенту повільно перейде в президентську кампанію. «Трибуна Верховної Ради вже за півроку до президентських виборів використовується виключно як трибуна для ведення президентської кампанії, а не для прийняття законів. Якщо якісь закони приймаються – то тільки в розрізі або в контексті виборчої кампанії», - сказав І.ГРИНІВ.

Іншу точку зору має народний депутат від Партії регіонів Володимир СІВКОВИЧ. Він вважає, що діяльність парламенту під час сесії була ефективною. «Я відзначив би, по-перше, дуже цікавий законопроект про заборону грального бізнесу, який реально вплине на тисячі сімей, в яких діти хворі на ігроманію. По-друге - спробу створити коаліцію між ПР і БЮТ. Хоч вона і закінчилася провалом, але там було напрацьовано дуже багато. Скоріш за все, не буде підстав для розпуску ВР і доведеться-таки робити коаліцію», - наголосив він. За його словами, другої коаліції бути не може.

Ще дуже важливий законопроект, який зараз, на його думку, має бути проголосований – “більш суворе покарання для суддів, прокурорів, слідчих”. «Я думаю, Рада повинна встигнути прийняти цей закон», - сказав народний депутат. В.СІВКОВИЧ зауважив, що у вересні Верховною Радою не будуть прийматися популістські закони. «Тому що почнеться передвиборча кампанія, і ВР не буде вистачати голосів для популістських законопроектів. Там почнеться боротьба між кандидатами в Президенти і їхніми політичними силами. Популістські проекти проходити не будуть. Будуть проходити тільки законопроекти дійсно життєво необхідні», - вважає В.СІВКОВИЧ.