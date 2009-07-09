Шуфрич відмовляється коментувати інцидент з Льовочкіним

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів) відмовляється коментувати інцидент з народним депутатом Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він зазначив, що «це питання стосується особисто нас, і я не бачу тут приводів для коментування».

«Це наша особиста справа з Сергієм ЛЬОВОЧКІНИМ», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

При цьому він чітко не підтвердив, що бійка відбулася.

Як повідомляв УНІАН, газета "Сегодня" написала, що учора Н.ШУФРИЧ ударив в обличчя свого однопартійця С.ЛЬОВОЧКІНА. Інцидент стався через розбіжності у питаннях внутрішньопартійної роботи у кінотеатрі "Зоряний" біля ресторану, розташованого на першому поверсі.