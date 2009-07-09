На день народження лідера ПР припасла «близький для Януковича подарунок»
12:06, 09 липня 2009Політика
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Таємницю розкрив Чечетов
|Михайло Чечетов
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив член фракції ПР Михайло ЧЕЧЕТОВ.
«Є люди кон’юнктурники, які ходять в церкви, а Віктор Федорович дійсно віруюча до глибини душі людина, тому звичайно для нього це буде близький подарунок», - сказав депутат.
Водночас М.ЧЕЧЕТОВ відмовився сказати, які суми здавали народні депутати на подарунок лідеру фракції.
Разом із тим джерела у фракції говорять про те, що кожен “регіонал” здавав по одній тисячі гривень.
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