Як виховати із студентів еліту нації. На круглий стіл в НАУКМА запрошені кілька міністрів

Круглий стіл на тему: “Студентське самоврядування в Україні як система виховання майбутньої еліти нації". Організатор - ВМГО „Молодий Рух" . До участі запрошені - віце-прем`єр-міністр України В`ячеслав Кириленко, перший заступник голови Секретаріату Президента України Іван Васюник, міністр освіти та науки України Станіслав Ніколаєнко, міністр сім`ї, молоді та спорту Юрій Павленко, радник Президента України з молодіжної політики, лідер гурту „Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, президент Національного університету „Києво-Могилянська Академія" В’ячеслав Брюховецький та інші (вул. Б.Хмельницького, 8/16).