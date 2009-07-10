ТСК ВР: реконструкція «Олімпійського» - корупційний процес

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський" заявляє про зловживання службовим становищем віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, міністра у справах сім`ї, молоди і спорту Юрія ПАВЛЕНКА і в.о. генерального директора НСК «Олімпійський» Дмитра ЧЕРНЯВСЬКОГО при проведенні реконструкції НСК.

Про це повідомив голова ВСК Равіль САФІУЛЛІН сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, Наглядова рада НСК «Олімпійський», очолювана І.ВАСЮНИКОМ, жодного разу не збиралася для розв’язання питань, пов`язаних з реконструкцією. Натомість роботу Наглядової ради підміняє Міжвідомча робоча група, статус якої досить сумнівний, сказав депутат.

Крім того, за словами Р.САФІУЛЛІНА, комісія вважає незаконними дії в.о. гендиректора НСК «Олімпійський» Д.ЧЕРНЯВСЬКОГО з перереєстрації статутних документів, призначення членів тендерного комітету без відповідних сертифікатів. При здійсненні валютних операцій було допущено зловживання щодо конвертації валюти і безплатному користуванню державними коштами комерційним банком, що завдало збитків на суму 4,4 млн. грн., відзначив він.

Р.САФІУЛЛІН відзначив, що під час перевірки комісія виявила ряд порушень законодавства. Зокрема, при визначенні генпідрядника реконструкції, Мінспорту без узгодження з Мін’юстом і Мінекономіки, у листопаді 2008 року доручило ДП НСК «Олімпійський» укласти договір на проведення будівельно-монтажних робіт з реконструкції з ХК «Київміськбуд». А більшість договорів укладалися за відсутності зведеного кошторису.

Р.САФІУЛЛІН повідомив, що ряд договорів були укладені без обгрунтування. Наприклад, укладений з проектною організацією договір на підготовку проектно-кошторисної документації на суму 21,8 млн. євро включав виконання всіх проектних робіт в чаші стадіону. «Потім укладається якесь доповнення на суму 198 тис. євро з переліком робіт, які за основним договором і так мав виконати генпроектувальник», - пояснив він.

При цьому проектна організація мала контролювати хід виконання реконструкції стадіону. Натомість укладаються договори, які дублюють функції контролю генпроектувальника, з компаніями-консультантами на суму близько 15 млн. грн.

На думку Р.САФІУЛЛІНА, суперечать законодавству і укладені договори з виконання робіт щодо перспектив розвитку прилеглою до НСК "Олімпійський" території на загальну суму понад 0,5 млн. грн.

Зі свого боку, член комісії, народний депутат Віктор КОРЖ назвав те, що відбувається з реконструкцією спорткомплексу, «абсолютно корупційними, непрозорими процесами».

«Ми абсолютно чітко говоримо про ті системні порушення, які є. Ми говоримо про те, що сьогодні ніхто реально не знає, коли цей стадіон буде збудовано. Про те, що ніхто не знає, скільки це коштуватиме. І про те, що ніхто сьогодні не знає, чи буде він збитковим чи прибутковим», - наголосив він.

За словами Р.САФІУЛЛІНА, комісія має намір продовжити роботу після того, як парламент затвердить її звіт.

Довідка УНІАН. 19 травня п.р. ВР ухвалила постанову "Про створення Тимчасової слідчої комісії з перевірки дотримання законодавства України при проведенні реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський".