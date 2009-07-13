Тимошенко визнала, що заборона загнала гральний бізнес у тінь

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО визнає, що законодавча заборона грального бізнесу привела до тінізації цієї сфери діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з представниками Ради церков України.

«Чесно хочу визнати, що справа йде дуже важко. Одне – це прийняти постанову уряду, прийняти закон, а інше – це реально закрити гральні автомати. Зараз вони змінюють вивіски, але під цією вивіскою продовжують працювати ті ж казино», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час прем`єр підкреслила, що такі факти «підпільного бізнесу» реєструються не по всій території країни.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в Кабінеті міністрів України відкрита спеціальна телефонна лінія, куди можуть звернутися громадяни, котрі мають у своєму розпорядженні факти продовження роботи залів ігрових автоматів.

Глава уряду також закликала священиків звернутися з відповідним проханням до своїх прихожан, щоб ті повідомляли про факти незаконної роботи гральних залів і казино.