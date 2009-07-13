У звіті про охорону здоров’я Кільчицька «загубила» 76 мільйонів?

Звітуючи про стан справ у галузі «Охорона здоров’я», Ірена Кільчицька зменшила заборгованість КМДА перед столичними медиками на 76 мільйонів гривень. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський.

«Згідно зі звітом, розданим депутатам, борг перед медиками станом на початок цього року становив 206 мільйонів гривень. Однак аналіз виконання столичного бюджету дає іншу цифру – 282,3 мільйона. Різниця у 76 мільйонів – свідчення безладу, що панує у керуванні містом. У результаті у лікарнях немає коштів на найнеобхідніші ліки та харчування хворих», - повідомив опозиційний політик.

На переконання Дмитра Андрієвського, адміністрація Черновецького заплуталась у власних бюджетних маніпуляціях. «Права рука в адміністрації не знає, що робить ліва. А оскільки столичний бюджет керується вручну, то «випадково» губляться десятки мільйонів коштів киян», - зазначив Андрієвський.

Стверджуючи, що за 5 місяців поточного року галузь профінансована на 92%, заступник мера також ввела киян в оману. «Насправді борги у сфері охорони здоров’я за п’ять місяців становлять 164,6 мільйона, а фактичне фінансування галузі – 80,5%», - наголосив депутат.

«Саме тому прийняття звіту про виконання бюджету без обов’язкового аудиту, за яке проголосували депутати Блоку Черновецького, ГАКу, Партії регіонів є не просто грубим порушенням вимог Бюджетного кодексу, а намаганням прикрити управлінські недоліки та можливі зловживання», - підкреслив Андрієвський.