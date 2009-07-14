У Росії не розуміють, як газ з Єгипту може потрапити в «Набукко»

Віце-спікер Державної думи, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ має сумніви щодо ефективності і рентабельності проекту зі створення газопроводу «Набукко».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Единая Россия».

«Насамперед можуть виникнути питання з самими поставками газу», - заявив В.ЯЗЄВ.

За його словами, «одним з основних варіантів» для реалізації проекту є запаси газу Ірану. "Проте залишається питання, дасть Іран свій газ чи ні", - відзначив В.ЯЗЄВ.

Інші плани наповнення газом «Набукко» В.ЯЗЄВ вважає малоймовірними. "Президент австрійської компанії назвав як країну - постачальника енергії для наповнення цього джерела навіть Єгипет. Я не зрозумію, як єгипетський газ може потрапити в «Набукко». До Європи він може потрапити по своїх каналах, але гнати його до Середньої Азії, щоб потім знову в Європу, - це нонсенс. Це говорить про те, що сьогодні фундаментальну проблему щодо джерел газу для нормального функціонування газопроводу «Набукко» поки не розв’язано», - сказав він.

На думку В.ЯЗЄВА, шансів практичної реалізації у проекту «Набукко» значно менше, ніж у газопроводу «Південний потік», головним учасником якого є «Газпром».

«Набукко» вже заявляють як головного конкурента «Південного потоку», але наш проект набагато життєздатніший», - переконаний він.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу "Набукко". Проект передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії. Німеччина, що також бере участь в реалізації проекту, підпис під угодою не ставила, оскільки не є транзитною країною.

У церемонії підписання угоди взяли участь представники близько 20 країн, а також голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Проект "Набукко" оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже збудованого газопроводу Баку-Тбіліси-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів з 3,3 тисяч.

Почати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014-му.