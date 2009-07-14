Регіонали у ВР причепили плакат «Юра, де Лозінський?»

Народні депутати від Партії регіонів розвішують у сесійній залі Верховної Ради плакати і збираються поблизу трибуни.

Як передає кореспондент УНІАН, на трибуні президії розмістили плакат «Юра, де Лозінський?» (тобто, йдеться про звернення до міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО з приводу місця перебування колишнього депутата з фракції БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО – УНІАН).

У той же час над кріслами керівництва парламенту розміщений плакат «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей».

На даний час трибуна та президія у ВР не заблоковані, але депутати з фракції Партії регіонів перебувають поблизу. Наразі в сесійній залі близько 15 народних депутатів, в основному з фракції ПР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 має розпочатися позачергове засідання парламенту.

У порядку денному позачергового засідання ВР три питання: законопроект, який стосується рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України

Сьогодні ж лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним парламентська фракція продовжить блокувати роботу парламенту, доки першим питанням не буде розглянутий законопроект щодо підвищення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.