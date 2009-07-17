Експерт: Україна - не Грузія, Ющенко - не Саакашвілі

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що візит в Україну віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА 20-22 липня свідчить про те, що Україна є важливим стратегічним партнером США.

Про це В.КАРАСЬОВ сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

“Візит БАЙДЕНА - це не російський сценарій, це не компенсація і нє утішливий приз, а це американсько-український сценарій, який свідчить про те, що Україна є реальним важливим стратегічним партнером США”, - сказав він.

На думку В.КАРАСЬОВА, не варто пов’язувати візит Дж.БАЙДЕНА в Україну з його візитом до Грузії. “Україна - не Грузія, ЮЩЕНКО - не СААКАШВІЛІ, у Грузії свої проблеми, там своя історія... Тому не потрібно пов’язувати і створювати якийсь штучний пакет двох країн”, - сказав він, додавши, що Україна і Грузія мають “геополітично і географічно різну вагу”.

Політолог вважає доцільним відновити комісію, яка колись мала назву Кучма-Гор, на рівні віце-президента США і Президента України.

Він також прогнозує, що Дж.БАЙДЕН зробить в Україні більш чіткі і відкриті заяви, ніж ті, які зробив Президент США Барак ОБАМА під час візиту до Росії, оскільки у віце-президента більше маневру для висловлювань.

В.КАРАСЬОВ також вважає, що увага США буде привернута не стільки до президентських виборів в Україні, скільки до самої України. “Сьогодні, на відміну від 2004 року, американська адміністрація звертає увагу на Україну як країну, а не на українські вибори як електоральну процедуру”, - сказав він.

За словами В.КАРАСЬОВА, демократичний процес в Україні вже “запущений” і має бути менше хвилювань. “У демократичній країні важливо, не хто приходить до влади, а щоб діяла демократична процедура”, - додав він.

На переконання політолога, зовнішньополітична позиція Президента Віктора ЮЩЕНКА є чіткою, і це дає можливість вибудовувати раціональну стратегію відносин. За словами В.КАРАСЬОВА, інші кандидати уникають якогось чіткого зовнішньополітичного позиціонування як своєї політичної сили, так і країни в цілому.

“На відміну від безідейних прагматиків, зовнішньополітичні позиції, які коливаються від того, у яких столицях вони бувають в той чи інший період, з ЮЩЕНКОМ тут все ясно: це ефективний і реальний партнер для нинішньої американської адміністрації”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

На його переконання, у ході передвиборчої кампанії Віктор ЯНУКОВИЧ, Юлія ТИМОШЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК та усі інші кандидати на пост Президента будуть уникати чіткого зовнішньополітичного позиціонування для того, щоб не втратити якусь частину електорату, і будуть думати про електоральну кон’юнктуру, а не про національні інтереси.

“Тому сьогодні новій американській адміністрації можна розраховувати на те, що в особі ЮЩЕНКА вони зустрінуть реального, раціонального і серйозного партнера, який не буде змінювати свою позицію від того, до якої столиці він буде наближатися до кінця своєї президентської каденції”, - сказав політолог.