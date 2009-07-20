Депутати вже «підписалися» за позачергову сесію
Щоправда, сенс у цьому бачать не всі
Завтра ми знову можемо побачити депутатів за роботою. Лідер регіоналів Віктор Янукович заявив, що його фракція готова повернутися до парламенту, якщо будуть розглянуті питання підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. З вимогою прийняти такі закони ПР блокувала трибуну в останній тиждень роботи Ради. БЮТ же вже зареєстрував звернення з вимогою провести позачергову сесію 21 липня.
«У нас є питання щодо Євро-2012, щодо закону про вибори президента і кадрових змін в Кабміні», — пояснив «Сєгодня» нардеп від БЮТ Валерій Писаренко. За його словами, поки остаточно питання про сесію не вирішене: немає обов`язкового анонса про неї у виданні ВРУ - «Голосі України». Щоправда, як з`ясувала «Сєгодня», не всі бютовці були в курсі, що їх кличуть на позачергову сесію (наприклад, Андрій Шкиль почув про це від видання), і особливого сенсу в такому засіданні не бачать. «Боюся, сесія буде заблокована Партією Регіонів, — вважає Шкиль. — Можна спробувати прийняти зміни до закону про президентські вибори і Євро-2012. По ним реально знайти компроміс. Кадрові питання ПР нам провести не дасть».