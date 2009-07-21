Раді розказали, що дії ЧФ РФ перетворюють Україну на мішень

Українська народна партія вимагає скликання позачергової сесії для перегляду умов базування Чорноморського флоту Росії, оскільки російська сторона не виконує двосторонньої угоди 1997 року.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, заявив перший командувач ВМФ України, віце-адмірал, голова Ради старійшин Української народної партії Борис КОЖИН, коментуючи відмову керівництва ЧФ РФ надати для огляду чотири літаки, що належать російським військовим, щодо можливості використання на них ядерних боєприпасів.

За словами Б.КОЖИНА, «угодою від 1997 року передбачається, що військові кораблі та літаки не можуть нести на борту ядерну зброю». «Потенційна наявність такої зброї на об’єктах ЧФ РФ в Криму ставить під загрозу національну безпеку України», - переконаний Б.КОЖИН. На думку віце-адмірала, «Україна у такому випадку може стати потенційною мішенню для всіх держав, з якими у Росії виникатимуть конфліктні ситуації». «Саме тому передбачений контроль щодо цього з української сторони», - наголосив Б.КОЖИН і додав: «Порушення умов базування з боку ЧФ РФ уже стали звичними». На його думку, «тільки рішучі дії української влади можуть покласти цьому край, - йдеться про жорсткі заходи, аж до пришвидшення виведення ЧФ РФ з Криму». «Таке рішення може прийняти тільки парламент, тому УНП вимагає скликання позачергової сесії», - наголосив Б.КОЖИН.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня представники Морської авіації ЧФ РФ відмовилися надати членам комісії Міністерства оборони України літаки для перевірки на предмет можливості використання ядерних боєприпасів. Про це йдеться в акті перевірки літаків Су-24 (фронтовий бомбардувальник – УНІАН) Морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації, що знаходяться на аеродромі «Гвардійський» у Криму. Огляд російських літаків проводився на підставі двостороннього «Протоколу про порядок проведення заміни бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації типу Су-17 на літаки типу Су-24».

За даними акта, комісія оглянула 17 літаків Су-24. При цьому, йдеться в документі, ще 4 бойових літаки типу Су-24МР (літак-розвідник на бази Су-24 – УНІАН) російські військові для перевірки українським верифікаторам надати відмовилися. В акті комісії зазначається, що «літаки Су-24МР і боєприпаси на запит української сторони не надавалися. Позиція російської сторони полягає в тому, що перевірка розвідобладнання Су-24МР і перевірка боєприпасів не передбачені протоколом».

Проте, як пояснив військовий експерт, керівник проекту «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК, у 1999 році РФ висловила бажання провести заміну літаків Су-17 на літаки Су-24, що дислокувалися на українському аеродромі «Гвардійський» в Криму. За його словами, під час цієї заміни у української сторони виникло запитання щодо законності перебування на території України розвідувальних літаків, адже в протоколі йдеться тільки про літаки Су-24, а не про їх розвідувальну модифікацію Су-24МР. «Тоді представники ЧФ РФ пояснили, що зазначений тип авіаційної техніки належить до літаків Су-24 і не суперечить положенням протоколу», - пояснив Д.ТИМЧУК. «З урахуванням того, що в 1994 році Україна приєдналася до Договору «Про нерозповсюдження ядерної зброї», наша держава взяла на себе зобов`язання не володіти ядерною зброєю і не розміщувати її на своїй території. Саме у зв`язку з цим в протоколі конкретно обумовлено, що українська сторона має право двічі на рік здійснювати перевірку літаків Су-24 на предмет відсутності на них обладнання для можливого застосування ядерних боєприпасів», - сказав експерт. Щодо літаків-розвідників, то, на думку Д.ТИМЧУКА, у разі проведення на Су-24МР робіт, пов`язаних з переобладнанням системи авіаційного озброєння, їх можна використовувати як носії ядерної зброї.