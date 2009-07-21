Експерт: США не робитимуть ставку на конкретного кандидата в Президенти

Київ. 21 липня. УНІАН. Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що адміністрація Президента США Барака ОБАМИ не робитиме ставку на конкретного кандидата в Президенти України.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО до візиту віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА, переданому УНІАН.

На думку експерта, візит і тональність переговорів із лідерами політичних груп віце-президента США підтвердить тезу про рівновіддаленість американських політичних інтересів від основних кандидатів у процесі виборів.

«Сьогодні очевидні спроби ряду кандидатів у Президенти України використати чинник підтримки з боку адміністрації новообраного Президента США як маніпулятивну технологію», - заявив експерт, зазначивши, що «особливо таке яскраве бажання простежується у команди Арсенія ЯЦЕНЮКА, яка таким чином намагається підсилити ефект перспективності кандидата».

Водночас, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, можна не сумніватися, що візит Д.БАЙДЕНА продемонструє глобальну цілісність американських політичних інтересів в Україні за відсутності явних і формальних преференцій на стадії виборчого процесу.

На думку політолога, американська адміністрація не може собі дозволити політику персонального позиціонування по відношенню до конкретного кандидата на пост глави держави в Україні.

«Для політичних інтересів США важлива стабільність, прогнозованість і зрозуміла спадкоємність влади в Україні. От чому Білий дім чекатиме результатів виборів, усвідомлюючи, що сильна влада в Україні – найкращий спосіб забезпечення ефективної стримування й противаги РФ. Це означає, що ігри, які почала команда А.ЯЦЕНЮКА в американських ЗМІ, не матимуть належного результату й більшою мірою будуть орієнтовані на українське експертне товариство, а не на адміністрацію Б.ОБАМИ», - зазначив заступник директора АМС.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба ініціативи А.ЯЦЕНЮКА “Фронт змін” повідомила про те, що американська газета The Wall Street Journal пише про зростання популярності А.ЯЦЕНЮКА в Україні й пояснюється це тим, що українські виборці шукають кандидата, який виведе країну з політичного паралічу та відновить економіку.