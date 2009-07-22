Ющенко: я дав доручення, щоб волосинка не впала з голови Пукача

Перший допит підозрюваного у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА засвідчив його готовність співпрацювати зі слідством.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО сказав сьогодні в інтерв`ю газеті «Сільські вісті».

Президент повідомив, що ще 2005 року слідчі кілька разів були близькі до того, щоб затримати О.ПУКАЧА. «Та операція, яка була здійснена вчора СБУ і Генпрокуратурою, це той вінець, якому можна аплодувати. Сьогодні Україна стає свідком завершення найпринциповішої кримінальної справи. Принциповість тут полягає не лише в тому, що відновиться справедливість закону, а й в тому, що вона відновиться навіть щодо дій, які вчинили найвищі посадові особи», – підкреслив глава держави.

Президент також повідомив, що розпорядився забезпечити О.ПУКАЧУ максимальну безпеку. «Я вчора дав доручення, щоб волосинка не впала з голови ПУКАЧА, щоб він знаходився на території, яка щосекунди контролюється на предмет безпеки його життя», – сказав В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що відповідальність за це поклав персонально на заступника генерального прокурора Миколу ГОЛОМШУ та голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

За інформацією Президента, перший допит генерала був дуже результативним і засвідчив його готовність співпрацювати зі слідством. «Я думаю, суспільство стане свідком великих новин», – зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО ще раз назвав затримання О.ПУКАЧА знаковим кроком, який матиме гучний розголос у світі, в українському суспільстві і політикумі.

«Справа честі для мене – це розслідування справи про вбивство Гії Гонгадзе. Бо це змагання між двома силами: добра і зла», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачуваний в організації вбивства журналіста Г.Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий 21 липня ввечері в одному із сіл Чуднівського району Житомирської області.

О.ПУКАЧ доставлений до Києва і перебуває під арештом. З ним працюють слідчі Генпрокуратури.