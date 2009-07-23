Саакашвілі подякував Обамі за слова, які для Грузії - як музика

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ заявляє, що Грузія бачить своє майбутнє у співпраці з США.

Як передає інформагентство «Новости - Грузия», про це він сказав, відкриваючи сьогодні в Тбілісі офіційну зустріч з віце-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

Зустріч тет-а-тет проходить у новій резиденції президента Грузії в районі Авлабар. Пізніше переговори продовжаться в розширеному складі. У прямому ефірі грузинських телеканалів транслюються перші хвилини зустрічі.

М.СААКАШВІЛІ привітав і подякував США і віце-президенту особисто за ту допомогу, яка надається Грузії, підкресливши, що свого часу пакет в мільярд доларів було виділено за ініціативи Дж.БАЙДЕНА.

За словами М.СААКАШВІЛІ, Грузія є демократією, що розвивається, яка грунтується на свободі слова, боротьбі за незалежність, свободу і суверенітет. «Однак ми є державою, що постійно перебуває під загрозою», - відзначив М.СААКАШВІЛІ, підкресливши, що, незважаючи на таку ситуацію, Грузія намагається подолати труднощі і стати частиною демократичного світу.

«Я хочу подякувати президентові ОБАМІ, який заявив, що в ХХІ столітті не має бути сфер впливу. Ці слова для Грузії – як музика. Спасибі за таке яскраве послання», – сказав М.СААКАШВІЛІ.

Президент Грузії також відзначив, що для подальшого розвитку грузинсько-американських відносин є прекрасна база – Хартія стратегічного партнерства, і Грузія бажає, щоб співпраця охоплювала всі сфери.

Окрім того, М.СААКАШВІЛІ заявив про «історичну несправедливість» щодо Грузії, нагадавши про 500 тис. біженців і заявивши, що країна пережила етнічну чистку в зонах конфлікту, «порівняну з Дарфуром».

«Проте ми все ж міцно стоїмо і здолаємо всі виклики з вашою допомогою», – сказав М.СААКАШВІЛІ.

У свою чергу, Дж.БАЙДЕН підкреслив, що США «завжди поряд з Грузією», і ця підтримка стосується різних напрямів, зокрема сфери безпеки.

«Ви маєте вірити, що ми завжди з вами», – сказав він.