Патріарх Кирило: дозволю собі задати Ющенку конкретні запитання

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило при зустрічі з Президентом України Віктором Ющенком в першу чергу обговорюватиме тему релігійного життя в Україні.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, на зустрічі з провідними українськими ЗМІ, що відбулася в Москві напередодні його візиту до України.

«Ми з Віктором Андрійовичем зустрічалися багато раз, ще коли я був митрополитом. У нас є досвід особистого спілкування і є якийсь порядок денний, до якого ми торкаємося кожного разу. Тему релігійного життя на Україні ми обговорюємо з різних точок зору, і я вважаю, що ми продовжимо цю розмову. Але, розвиваючи цю тезу про становище релігійних організацій на Україні, я думаю, що в спілкуванні з Віктором Андрійовичем я дозволив би собі поставити і деякі конкретні запитання», - сказав патріарх Московський, не уточнивши при цьому, які саме запитання він хоче задати.

Також патріарх Московський сказав, що він уважно стежить за тими ідеями, які висловлюються Українською Православною Церквою і іншими релігійними організаціями щодо рішення цілого ряду питань, що стосуються державно-церковних відносин на Україні. Також сказав, що він з симпатією ставиться до пропозицій релігійних організацій України обговорити ці питання.

Патріарх Кирило прибуває до України з пастирським візитом, який продовжитися з 27 липня по 5 серпня.

Докладніше про зустріч патріарха з журналістами читайте пізніше в матеріалі УНІАН