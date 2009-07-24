Генпрокуратура звинувачує СБУ у розголошенні результатів допиту Пукача

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО наголошує на неприпустимості оприлюднення будь-якої інформації стосовно свідчень, які надав після затримання колишній начальник Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МЕДВЕДЬКО розкритикував заступника голови СБУ Василя ГРИЦАКА, який наступного дня після затримання О.ПУКАЧА на прес-конференції оприлюднив деяку інформацію про свідчення, які надав затриманий слідчим Генпрокуратури.

«Я вважаю, що неприпустимо, щоб заступник голови СБУ, який не має жодного відношення до пред’явлення обвинувачення, до допиту ПУКАЧА, говорив про результати слідства», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО, зауваживши, що це має вирішувати лише слідчий або керівник слідчої групи, у веденні якого знаходиться кримінальна справа.

У зв’язку з цим генпрокурор наголосив, що слідчий, у свою чергу, навіть йому особисто заборонив оприлюднювати будь-яку інформацію стосовно результатів допиту О.ПУКАЧА.

О.МЕДВЕДЬКО також зазначив, що всі свідчення затриманого Генпрокуратура ретельно перевірятиме.

Водночас генпрокурор повідомив, що доручив слідству перевірити інформацію щодо зникнення колишньої дружини О.ПУКАЧА Тетяни СТЕЛЬМАХ.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генпрокуратура немає підтвердження інформації, що О.ПУКАЧ, переховуючись від правоохоронних органів, нібито телефонував високопосадовцям з МВС. Разом з цим генпрокурор наголосив, що ця інформація також буде перевірена.

О.МЕДВЕДЬКО також зауважив, що не вбачає зв’язку між затриманням О.ПУКАЧА і наближенням виборів Президента України, про що говорять деякі політики.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова Г.Гонгадзе.

Разом із тим, 23 липня адвокат О.ПУКАЧА Сергій ОСИКА, посилаючись на слова свого підзахисного заявив, що О.ПУКАЧ не називав слідству замовників убивства журналіста, а також не вказував місце, де знаходиться його голова.