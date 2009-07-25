Кабмін вирішив зайнятися збереженням і розвитком трудового потенціалу України

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 22 липня 2009 р. № 851-р ухвалив концепцію загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року.

Текст розпорядження обнародуваний на Урядовому порталі.

Державним замовником програми визначене Міністерство економіки України.

Цим документом Мінекономіки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та за участю сторін соціального діалогу доручено у шестимісячний строк розробити і подати на розгляд Кабміну проект Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року.

Зазначається, що на даний час особливо гострою є проблема невідповідності наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни, що зумовлює необхідність вжиття державою системних заходів з підтримки, відновлення і розвитку трудового потенціалу в умовах фінансової кризи та на етапі стабілізації економіки.

Метою програми є забезпечення підтримки, відновлення і розвитку трудового потенціалу, відтворення кваліфікованої робочої сили та підвищення її конкурентоспроможності відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку.

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел. Для виконання програми також залучатиметься міжнародна фінансова допомога.