Тимошенко призначила нового заступника голови Держказначейства

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 22 липня 2009 р. N 856-р призначив Юрія ЗОЦА заступником голови Державного казначейства України.

Текст розпорядження розміщений на сайті парламенту.

Нагадаємо, що Кабмін розпорядженням від 8 липня 2009 р. №763 звільнив Олександра ДАНЕВИЧА з посади першого заступника голови Держказначейства України у зв`язку з недобросовісним виконанням обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (п. 6 ч. І ст. 30 закону України “Про державну службу”).

Крім того, розпорядженням уряду від 8 липня 2009 р. №764-р звільнено Олену ЧЕЧУЛІНУ з посади заступника голови Держказначейства у зв`язку з недобросовісним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (п. 6 ч. І ст. 30 закону України “Про державну службу”).

О.ДАНЕВИЧ і О.ЧЕЧУЛІНА були призначені на посади у січні 2006 р.