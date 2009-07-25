"Справа Пукача" на виборах нікому не допоможе, але й не зашкодить

Політолог Володимир ФЕСЕНКО вважає неефективним використання затримання колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА як елемент президентської виборчої кампанії.

Про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Експерт не виключив спроби оточення чинного Президента використати цю справу з метою підняття рейтингу Віктора ЮЩЕНКА на президентських виборах.

Однак В.ФЕСЕНКО зазначив, що скептично ставиться до можливості ефективного використання цієї теми у виборчих перегонах. Він пояснив, що “це не просто вчорашня, це позавчорашня політична справа, яка є малоактуальною для сучасного українського суспільства”. За словами експерта, “українці погано знають, хто такий ПУКАЧ, не знайомі з перипетіями цієї справи”.

Разом з тим, експерт допускає, що затримання О.ПУКАЧА “може зіграти проти Володимира ЛИТВИНА: або щоб тримати його на “короткому повідку”, щоб він не зробив чогось такого, або, навпаки, принести ЛИТВИНА в жертву, зруйнувати коаліцію і спровокувати ситуацію з проведенням дострокових парламентських виборів”.

Також В.ФЕСЕНКО не виключає спроби заарештувати колишнього Президента Леоніда КУЧМУ. На його думку,такий розвиток подій був би більш резонансним і виглядав би як втілення гасла: “Бандити мають сидіти в тюрмах”.

Проте політолог переконаний, що довести провину екс-президента буде надзвичайно важко, оскільки “ключові елементи цього ланцюжка – Юрій Кравченко (екс-міністр внутрішніх справ) та Едуард Фере (колишній керівник апарату МВС) – вже в іншому світі”.

Як повідомляв УНІАН, обвинувачений в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе О.ПУКАЧ був затриманий 21 липня у селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

22 липня заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК заявив, що О.ПУКАЧ під час допиту назвав замовників убивства Г.Гонгадзе, але поки що слідчі дії стосовно них не проводяться.