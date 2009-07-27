Байден - про Росію: банківська система валиться, економіка видихається

Віце-президент США Джо Байден виступив з різкою критикою в адресу Росії: її економіка "видихається" і це прирікає її на поступки Заходу.

В інтерв`ю, що вийшло наприкінці минулого тижня в WSJ Байден констатував, що російська економіка "видихається", чисельність населення падає, а банківський сектор не вистоїть в найближчі 15 років. Це змусить Росію піти на компроміс із Заходом по ряду питань у сфері безпеки, зокрема по скороченню ядерного потенціалу. Сам же Вашингтон не схильний до компромісів, дав зрозуміти віце-президент: "Деякі говорили, що колишня адміністрація уклала (з Росією) угоду по Чечні в обмін на Ірак. Ми так робити не маємо наміру".

Інший наслідок ослаблення Росії — втрата впливу на пострадянському просторі. "Я не думаю, що росіяни — особливо цей уряд і особливо Путін — примиряться з відмовою від поняття сфер впливу, — говорить Байден. — Але я чекаю, що вони усвідомлюють наше неприйняття сфер впливу". Навіть такі вірні союзники, як Білорусь, вже подають сигнали про готовність протистояти Москві. А газовий конфлікт з Україною, який Байден прямо називає шантажем, призвів до того, що проект газопроводу Nabucco став утілюватися в життя прискореними темпами.

Заяви Байдена були зроблені слідами його поїздки до України і Грузії, метою якої було продемонструвати: перезавантаження з Москвою не вплине на партнерські відносини з Києвом і Тбілісі.

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