У Ющенка кажуть, що Московський патріархат сам вибирав шлях для Кирила

Ініціатором змін програми візиту Патріарха Московського і всієї Руси КИРИЛА був не Секретаріат Президента України

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, на цьому наголосив заступник глави СП Юрій БОГУЦЬКИЙ, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ, що скасування візиту Патріарха КИРИЛА до Рівного відбулося згідно з рекомендаціями Секретаріату Президента України.

Ю.БОГУЦЬКИЙ зазначив, що, “по-перше, Секретаріат Президента України не є координатором програми візиту в Україну Предстоятеля Руської православної церкви. Цим займається відповідна Комісія Української православної церкви та Московська патріархія”.

По-друге, наголосив він, “під час попередніх консультацій щодо майбутнього візиту Патріарха КИРИЛА в Україну до відома представників Московської патріархії доводилася інформація про релігійну ситуацію в Рівному та настрої представників різних конфесій і громадських організацій, яка базувалася на аналізі численних звернень до державних органів влади та даних правоохоронних органів”.

У суботу, 1 серпня за ініціативи Московської патріархії відбулася телефонна розмова, під час якої остаточне ухвалення рішення щодо відвідання Рівного було віддано на розсуд організаторів візиту, зауважив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він звернувся з проханням до представників ЗМІ під час коментування делікатних питань, що зачіпають релігійну сферу, бути максимально коректними і точними, “адже відомо, що в Україні та поза її межами є сили, зацікавлені в тому, щоб Патріарх Московський і всієї Руси мав обмежене уявлення про справжнє розмаїття позицій громадян, віруючих православних України, щодо прагнення до утворення в Україні єдиної помісної православної церкви”.

Як повідомлялося, 2 серпня предстоятель РПЦ скасував поїздку до Рівного і з Криму повернувся до Києва, звідки вирушив до міста Корець Рівненської області.

За даними Московського патріархату, поїздку до Рівного було скасовано “за наполяганням української влади”, яка “мотивувала це міркуваннями безпеки”.