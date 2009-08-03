У Ющенка кажуть, що Московський патріархат сам вибирав шлях для Кирила

11:59, 03 серпня 2009
Політика
2321 0

Богуцький спростовує інформацію

Міністр культури і туризму Юрій Богуцький
Ініціатором змін програми візиту Патріарха Московського і всієї Руси КИРИЛА був не Секретаріат Президента України .

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, на цьому наголосив заступник глави СП Юрій БОГУЦЬКИЙ, коментуючи інформацію у деяких ЗМІ, що скасування візиту Патріарха КИРИЛА до Рівного відбулося згідно з рекомендаціями Секретаріату Президента України.

Ю.БОГУЦЬКИЙ зазначив, що, “по-перше, Секретаріат Президента України не є координатором програми візиту в Україну Предстоятеля Руської православної церкви. Цим займається відповідна Комісія Української православної церкви та Московська патріархія”.

По-друге, наголосив він, “під час попередніх консультацій щодо майбутнього візиту Патріарха КИРИЛА в Україну до відома представників Московської патріархії доводилася інформація про релігійну ситуацію в Рівному та настрої представників різних конфесій і громадських організацій, яка базувалася на аналізі численних звернень до державних органів влади та даних правоохоронних органів”.

У суботу, 1 серпня за ініціативи Московської патріархії відбулася телефонна розмова, під час якої остаточне ухвалення рішення щодо відвідання Рівного було віддано на розсуд організаторів візиту, зауважив Ю.БОГУЦЬКИЙ.

Він звернувся з проханням до представників ЗМІ під час коментування делікатних питань, що зачіпають релігійну сферу, бути максимально коректними і точними, “адже відомо, що в Україні та поза її межами є сили, зацікавлені в тому, щоб Патріарх Московський і всієї Руси мав обмежене уявлення про справжнє розмаїття позицій громадян, віруючих православних України, щодо прагнення до утворення в Україні єдиної помісної православної церкви”.

Як повідомлялося, 2 серпня предстоятель РПЦ скасував поїздку до Рівного і з Криму повернувся до Києва, звідки вирушив до міста Корець Рівненської області.

За даними Московського патріархату, поїздку до Рівного було скасовано “за наполяганням української влади”, яка “мотивувала це міркуваннями безпеки”.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter