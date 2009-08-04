Пукачу світить місце «пахана» в Макошино?

Обвинуваченому у справі про вбивство журналіста Гонгадзе Олексію Пукачу не вдасться нічого "виторгувати" у слідства. Про це в інтерв`ю УНІАНзаявив експерт з двадцятирічним досвідом роботи у правоохоронних органах, який побажав залишитися неназваним.

"Винести інший вирок, ніж довічне ув’язнення або 15 років, у справах, за якими вже винесено вироки іншим виконавцям, неможливо. Тим паче що 12–13 років винесено значно рядовішим виконавцям – Протасову та Костенку, і лише в одній справі – щодо вбивства Гонгадзе. Пукач же, як відомо, безпосередньо причетний ще до однієї справи – викрадення адвоката Подольського. Тож усе, що йому світить, – місце “пахана” в Макошино (в’язниця в Чернігівській області, де відбувають покарання колишні працівники міліції. – Авт.), краща тюремна пайка та можливість першому приходити до роздачі", - сказав колишній правоохоронець.

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