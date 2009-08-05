Томенко думає, що Бюджетний кодекс доведеться переписувати

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що на сьогодні поки немає підстав говорити, що президентське вето на Бюджетний кодекс буде подолане парламентом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні ситуація виглядає дуже парадоксально, оскільки переважна кількість політичних сил у парламенті виступає за децентралізацію влади і посилення ролі органів місцевого самоврядування у фінансовому самовизначенні регіонів, зокрема, формуванні бюджету знизу. “Але поки що немає підстав говорити про те, що вето буде подолане”, - сказав віце-спікер.

Він пояснив це тим, що низка політичних сил, зокрема, фракція Партії регіонів, не хочуть підтримати ініціативу прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, оскільки вважають, що це буде додатковим фактором, який БЮТ використовуватиме під час виборчої кампанії. “Якщо такий аргумент буде основою для ухвалення рішення, то очевидно, що фракція Партії регіонів не підтримає подолання вето”, - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО вважає, що існує велика ймовірність ухвалення Бюджетного кодексу в новій редакції.

“Це означатиме, що Верховна Рада може врахувати низку пропозицій Президента і ухвалити в новій редакції Бюджетний кодекс”, - сказав він.

Віце-спікер нагадав, що серед застережень, які обговорюються до цього документа, необхідність надання чітких гарантій, що Міністерство фінансів не буде “у ручному режимі” керувати сільськими, селищними та міськими бюджетами, так як це сьогодні у значній мірі робить обласна влада.

Тому, за його словами, треба чітко передбачити норми, згідно з якими за поданням органів місцевого самоврядування уряд подає до Верховної Ради пропозиції щодо понад 12 тисяч місцевих бюджетів, що затверджуються як складова бюджету на наступний рік і після затвердження урядові інституції повинні гарантувати їхнє виконання та не втручатися в перегляд показників.

“Якщо це буде реалізовано, то як мінімум ухвалення Бюджетного кодексу в новій редакції ймовірне”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

20 липня Президент ветував цей закон і повернув документ у парламент зі своїми пропозиціями.