Нафтогаз достроково розрахувався з Газпромом за липневий газ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» розрахувалася з російським ВАТ «Газпром» за газ, закачаний у липні в підземні сховища, сума платежу становить 605 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні, підкреслюю – достроково, уряд розрахувався за закачування природного російського газу в газові сховища України. Ми проплатили 605 млн. доларів і повністю розрахувалися за закачаний газ в українські газові сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що до кінця року уряд забезпечить успішну роботу «Нафтогазу» і своєчасну оплату за газ, що закачується в ПСГ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, до кінця року в ПСГ буде закачано 27 млрд. кубометрів газу, що забезпечить енергетичну незалежність України.

Відповідаючи на запитання УНІАН, за рахунок яких коштів була проведена оплата закачаного в липні газу, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що це кошти з держбюджету, повернені «Нафтогазу» як компенсація ПДВ за транзит газу.

«Це кошти державного бюджету, які були повернені НАК «Нафтогаз» як відшкодування ПДВ з експорту, який проводить НАК «Нафтогаз». Тобто, іншими словами, заборгували НАК «Нафтогаз» повернення ПДВ з експорту (транзит газу). Ми повернули це ПДВ, і за рахунок цього розрахувалися з Російською Федерацією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи були використані кредитні кошти Міжнародного валютного фонду для розрахунку за газ, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це за рахунок коштів бюджету. У нас не розділяються гроші в бюджеті за джерелами – у нас є спільний казначейський рахунок, з якого ми платимо, тут складно розділити, за рахунок яких коштів».

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогодні вчасно і повністю розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.