Ющенко їде до Одеської області (програма перебування)

6 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Одеської області.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, головна мета поїздки – вивчення комплексу питань у сфері освіти напередодні початку нового навчального року.

Також під час поїздки планується обговорити соціально-економічну ситуацію, перспективи розвитку регіону та представити жителям Одещини проект Конституції, розроблений Президентом України.

Передбачається, що в Овідіопольському районі глава держави ознайомиться з Овідіопольським дошкільним навчальним закладом. Також Президент планує відвідати Овідіопольський навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів.

О 12.00 в Овідіополі розпочнеться нарада під головуванням Президента з питань підготовки до нового 2009/2010 навчального року. У прямому ефірі нараду транслюватиме «5-й канал».

Під час перебування на Одещині В.ЮЩЕНКО також ознайомиться з роботою ВАТ «Іллічівський олійно-жировий комбінат» та проведе зустріч з представниками міжнародної організації бджільництва «Апімондія».

Увечері в Одесі Президент України візьме участь у спеціальному проекті – прямому ефірі місцевої телекомпанії «Глас». Головні теми розмови – представлення Президентського проекту Конституції, соціально-економічна ситуація та регіональна політика, бачення Президента розвитку Одеського регіону тощо.