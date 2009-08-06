Експерт: вище керівництво УПЦ чекають кадрові зміни

Результатом візиту Патріарха Московської і всієї Русі КИРИЛА в Україну можуть стати перестановки у вищому керівництві Української православної церкви (Московського патріархату).

Таку думку у розмові з кореспондентом УНІАН висловив професор філософії та мистецтвознавства Національної академії наук України Дмитро СТЕПОВИК.

“Звичайно, заяву КИРИЛА про можливість прийняття українського громадянства не варто сприймати надто серйозно, але не можна виключати його повторного візиту в Україну вже найближчим часом”, - зазначив Д.СТЕПОВИК.

На його думку, саме перестановки у вищому керівництві УПЦ МП, що в першу чергу стосуватимуться заміни Предстоятеля Української православної церкви, митрополита Київського і всієї України, можуть стати метою нового візиту Патріарха Кирила до України. “У Києві тоді відбудеться нове засідання Синоду, на якому і будуть прийняті всі необхідні рішення щодо кадрових змін”, - зазначив Д.СТЕПОВИК.

На думку експерта, однієї з причин можливих перестановок може стати візит Патріарха КИРИЛА до Західної України, що супроводжувався масовими акціями протесту супротивників його візиту. “Акції протесту приїзду КИРИЛА в Західній Україні виявились сильнішими, ніж очікувалось, і неготовність до цього може бути поставлена у провину керівництву УПЦ МП”, - зазначив Д.СТЕПОВИК.

“Ще однією і більш вагомою причиною можливих перестановок може стати занадто, на думку КИРИЛА, незалежницька позиція, яку займає вище керівництво УПЦ МП, зокрема митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР”, - зазначив експерт. На думку Д.СТЕПОВИКА, керівництво Російської православної церкви може зробити спробу замінити його на більш лояльного до себе керівника.

Як повідомляв УНІАН, Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ сьогодні, 5 серпня, завершив візит в Україну. Візит Патріарха тривав 10 днів, протягом яких він відвідав Київ, Крим, Донецьку, Рівненську, Волинську та Тернопільську області.

Після Божественної літургії в Свято-Успенській Почаївській лаврі 5 серпня Патріарх КИРИЛ заявив, що для зміцнення єдності Російської православної церкви він готовий піти на нетрадиційні кроки, зокрема прийняти українське громадянство.