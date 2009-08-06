На Волині двоє дітей пограбували церкву
12:02, 06 серпня 2009Політика
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З храму зникла проводка
У Волинській області двоє 13-річних хлопців пограбували церкву.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у Волинській області, 5 серпня до міліції звернувся мешканець райцентру Турійськ, який заявив, що з місцевого храму зникло 100 метрів проводки.
Як встановили правоохоронці, крадіжку скоїли двоє місцевих хлопців.
Триває з’ясування обставин крадіжки.
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