На Волині двоє дітей пограбували церкву

12:02, 06 серпня 2009
Політика
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З храму зникла проводка

У Волинській області двоє 13-річних хлопців пограбували церкву.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у Волинській області, 5 серпня до міліції звернувся мешканець райцентру Турійськ, який заявив, що з місцевого храму зникло 100 метрів проводки.

Як встановили правоохоронці, крадіжку скоїли двоє місцевих хлопців.

Триває з’ясування обставин крадіжки.

 

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