На Волині двоє дітей пограбували церкву

З храму зникла проводка

У Волинській області двоє 13-річних хлопців пограбували церкву. Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України у Волинській області, 5 серпня до міліції звернувся мешканець райцентру Турійськ, який заявив, що з місцевого храму зникло 100 метрів проводки. Як встановили правоохоронці, крадіжку скоїли двоє місцевих хлопців. Триває з’ясування обставин крадіжки.

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