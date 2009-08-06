Шахта, з якої виводили людей, відновила роботу

Шахта «Суходольська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля») у Луганській області, з якої сьогодні о 08.00 було виведено на поверхню гірників, о 10.00 відновила роботу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Краснодонвугілля».

За даними прес-служби, сьогодні о 07.50 на поверхні шахти «Суходольська-Східна» на баштовому копрі в результаті короткого замикання сталося займання обплетення електрокабеля.

Диспетчер шахти одразу ввів у дію План ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), було розпочато роботи з ліквідації, припинено видобуток вугілля. Всіх гірників, які перебували на той момент під землею, було виведено на поверхню. Постраждалих немає, наголосили у «Краснодонвугіллі».

За даними прес-служби, силами працівників воєнізованої гірничорятувальної команди шахти «Суходольська-Східна» нештатну ситуацію на поверхні було ліквідовано протягом 30 хвилин - о 08.20.

Після проведення профілактичних робіт о 10.00 шахта відновила планову роботу з видобутку вугілля.

***Відкрите акціонерне товариство «Краснодонвугілля» є однією з найбільших вугільних компаній України з видобутку і збагаченню коксованого вугілля марок «Ж» і «К». До складу «Краснодонвугілля» входить чотири шахти і два шахтоуправління, дві збагачувальні фабрики, а також сервісні підрозділи. Понад 99,9% акцій ВАТ «Краснодонвугілля» належать ВАТ «Авдіївський коксохімічний завод».