Янукович: на невизначеності України можна остаточно поставити крапку

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що за його прем’єрства Україна впритул наблизиться до переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи із доповіддю у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Щодо реалізації стратегічної мети України з набуття членства в ЄС, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що уряд вирішив внести прагматичний акцент у свої дії. «Мій уряд реалістично оцінює ситуацію, що склалася на сьогодні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що форсувати сьогодні питання про членство – це йти шляхом загострення полеміки на цю тему, водночас не зрушуючи справу з місця і призводити до певного розчарування.

«Тому ми вважаємо за потрібне найближчим часом зосередитися на здійсненні конкретних справ, найважливіша з яких – початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з ЄС після приєднання України до СОТ», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також назвав інші напрямки перспективної співпраці України з ЄС, зокрема енергетичну сферу, розбудову транспортних коридорів, спрощення вільного пересування громадян та боротьби з нелегальною міграцією і злочинністю.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна прагне закріпити за собою роль лідера інтеграційних процесів, що відбуваються у Чорноморському-Балтійському регіоні, та намагатиметься посилити свою роль як одного з ключових чинників для стабільності в Європі.

Зазначивши, що українські політики, як і інші, люблять багато мріяти, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Мій уряд не тільки мріє, але і діє. Тому я сподіваюсь, що за мого прем’єрства, ми впритул наблизимося до переговорів про вступ України до ЄС. А може – чому і не помріяти – розпочнемо їх. Це буде не сьогодні і не завтра, але вірю, що станеться неодмінно», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У своєму виступі, яким В.ЯНУКОВИЧ відкрив програму свого візиту до США, він наголосив, що Україну важко уявити поза Європою. Питання лише в тому, зазначив він, який шлях обере Україна для досягнення цієї мети - легкий чи важкий. В цьому контексті він зазначив: «Щонайменше наступні 5 років, сподіваюсь, працюватиме наш уряд, і ці роки будуть передбачуваними і стабільними. Таким чином, на невизначеності України можна остаточно поставити крапку», - заявив прем’єр.

Зауваживши, що наступне п’ятиріччя не буде легким через те, що багато реформ все чекають своєї черги, В.ЯНУКОВИЧ водночас наголосив, що незважаючи на це, за будь-яких обставин Україна не зверне з обраного шляху – демократії та ринкових перетворень.