Литвин: до виходу ЧФ з Криму треба завершити його розділ

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що перш ніж говорити про виведення Чорноморського флоту РФ у 2017 році з Криму "треба завершити всі процедури, передбачені угодами про розподіл Чорноморського флоту, зокрема інвентаризацію».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

На думку спікера, сьогодні треба визначитися, «що ж кому належить, бо вийшло так: від Чорноморського флоту Радянського Союзу кудись відійшло, до ВМС України не дійшло, по дорозі загубилося, матеріалізувалося в особняках». Ось тут, як вважає В.ЛИТВИН, «треба навести рішучий порядок».

Тому що, додав він, «поки ці політичні розбірки, спритні люди вирішили всі проблеми».

Відповідаючи на запитання, чи піде ЧФ Росії в 2017 році з території України, В.ЛИТВИН сказав: «Давайте доживемо до 2010-го».

На думку В.ЛИТВИНА, якщо Росії вигідніше, щоб терміни оренди були продовжені, «то давайте говорити, а що це дасть Україні: чи дасть робочі місця, скільки коштуватиме оренда». «А говорити «піде, не піде» - ця постановка дуже спрощена, до якоїсь, я б сказав, банальності», - зазначив спікер.

Як сказав В.ЛИТВИН, Україна й Росія повинні дивитися, де їхні інтереси співпадають, «де ми повинні посунутися, де Росія повинна поступитися».