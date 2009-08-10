Тимошенко відбула до Миргорода

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з Криму до Полтавської області з робочою поїздкою.

Як передає кореспондент УНІАН, на Полтавщині Ю.ТИМОШЕНКО приземлиться в аеропорту у Миргороді.

Після цього заплановано огляд главою уряду полів та сільськогосподарської техніки ЗАТ «Райз-Максимко» (поблизу села Вирішальне Лохвицького району). Потім прем’єр планує ознайомитися з роботою елеватора ЗАТ компанії «Райз» та поспілкуватися з представниками підприємства, а потім - з пресою.

Після обіду під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань розвитку ринку зерна та його інфраструктури.

У поїздці прем’єр-міністра супроводжуватиме міністр АПК Юрій МЕЛЬНИК та інші високопосадовці.

Близько 18-ї години заплановано відліт прем’єра до міжнародного аеропорту «Бориспіль».