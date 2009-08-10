Мер Ужгорода розійшовся: чому назвати жида жидом - це образа?

Мер Ужгорода Сергій Ратушняк не вважає образливими свої слова на адресу Арсенія Яценюка, коли назвав його "знахабнілим єврейчиком".

"Я не розумію, у чому скандал! В усіх мовах їхня національність позначається словом "жид". Чому назвати жида жидом - це образа? Чому назвати єврея єврейчиком теж вважається образою? Не розумію", - сказав він в інтерв`ю "Публічним людям".

"У чому антисемітизм? Я ж не проти єврейства, ви ж зрозумійте! Я ж простих євреїв хочу вберегти від погромів, які неминуче підуть за тим, що зараз половина країни голодна лягає спати", - заявив Ратушняк.

"Я хочу врятувати простих євреїв від цього жидо-масонського лігвища, що при Кучмі набралося, а при Ющенку примножило свій капітал", - додав мер Ужгорода.

За словами Ратушняка, "зараз штаб Яценюка очолює зять Кучми – Пінчук, а фінансує ні хто інший, як Фірташ і Ющенко, і цей проект працює на збільшення вкрадених у нас мільярдів".

"Кого я образив?.. Хто не визнає талановитість єврейського народу? Але вибачте, і сволотість окремих представників цього народу теж потрібно визнавати", - обурився мер Ужгорода.

Ратушняк запитує, "чому українці - це нація, а україночка - це образа?". "Ми, українці - хохли! То ми ж не ображаємося", - стверджує він.

Мер Ужгорода заявляє, що хоче "уберегти нас усіх від цього дурманного проекту з єврейчиком Яценюком, який нічого крім пограбування цього народу не робив на всіх своїх посадах".

"А на посаді спікера так взагалі більшого бовдура і клоуна там ніколи не було і, сподіваюся, не буде", - додав Ратушняк.

Коментуючи білборди Яценюка, мер Ужгорода заявив, що вони йому не подобаються: "Як можна вважати привабливими білборди кольору екскрементів? Типу такий весь із себе, екстремальний".

"Він почав поливати мене брудом, але він не на того нарвався... Я ж пройшов школу не таку як Яценюк, де він лизав, смоктав і за це одержував грошенята. Я пройшов життєву школу і своїми руками і головою усе робив", - заявив Ратушняк.

Коментуючи інцидент із агітатором "Фронту змін", мер Ужгорода заявив: "Ці блюдолизи з каналів Пінчука і Фірташа віщали, що я "жорстоко побив, згвалтував, убив".

"Кого? Цю стриптизерку, яка цілими днями позувала, яка кинулася на мене, подряпала, вдарила мене мобільним телефоном по голові?", - обурюється Ратушняк, наполягаючи на тому, що дівчина першою його вдарила.

Українська правда