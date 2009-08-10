У Посольстві Росії обіцяють дати відповідь на ноту МЗС України
З пораненням українки "не все так просто"
|Всеволод ЛОСКУТОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Тимчасово повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, відповідаючи на запитання журналістів.
«Ми розбираємося з цією нотою. Там не так усе просто. Ми з цією нотою розбираємося і дамо відповідь», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2009 року під час проведення бойових стрільб підрозділами ЧФ вогнепальне поранення дістала громадянка України Ольга ЛИТВИНЕНКО.
6 серпня у зв`язку з цим Міністерство закордонних справ України вручило вербальну ноту Тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.
На думку МЗС України, цей трагічний інцидент стався через ігнорування російською стороною положень Угоди й правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї.
Міністерство розраховує, що російська сторона ретельно розслідує цей трагічний інцидент, притягне до відповідальності винних, компенсує заподіяну шкоду здоров`ю постраждалої, а також надасть відповідну офіційну інформацію українській стороні.
Водночас Служба інформації й громадських зв`язків ЧФ РФ заявила, що жителька Севастополя дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти ЧФ РФ через необережність. “Нещасний випадок став можливим у зв`язку з цілковитим ігноруванням цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду й проходу на полігон, йдеться в повідомленні Служби інформацію й громадських зв`язків ЧФ РФ з приводу цього інциденту.