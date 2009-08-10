У Посольстві Росії обіцяють дати відповідь на ноту МЗС України

У Посольстві Російської Федерації в Україні вивчають ситуацію у зв`язку з пораненням українки під час проведення бойових стрільб підрозділами Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Тимчасово повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми розбираємося з цією нотою. Там не так усе просто. Ми з цією нотою розбираємося і дамо відповідь», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2009 року під час проведення бойових стрільб підрозділами ЧФ вогнепальне поранення дістала громадянка України Ольга ЛИТВИНЕНКО.

6 серпня у зв`язку з цим Міністерство закордонних справ України вручило вербальну ноту Тимчасовому повіреному у справах РФ в Україні Всеволоду ЛОСКУТОВУ.

На думку МЗС України, цей трагічний інцидент стався через ігнорування російською стороною положень Угоди й правил проведення навчань з використанням стрілецької зброї.

Міністерство розраховує, що російська сторона ретельно розслідує цей трагічний інцидент, притягне до відповідальності винних, компенсує заподіяну шкоду здоров`ю постраждалої, а також надасть відповідну офіційну інформацію українській стороні.

Водночас Служба інформації й громадських зв`язків ЧФ РФ заявила, що жителька Севастополя дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти ЧФ РФ через необережність. “Нещасний випадок став можливим у зв`язку з цілковитим ігноруванням цивільними особами застережних написів», встановлених на місці проїзду й проходу на полігон, йдеться в повідомленні Служби інформацію й громадських зв`язків ЧФ РФ з приводу цього інциденту.