Чечетов: Ющенко з тріском програє вибори

Народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ (Партія регіонів) вважає малоймовірним проведення дочасних парламентських виборів перед президентськими виборами.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН, коментуючи заяву глави Секретаріату Президента України Віри УЛЬЯНЧЕНКО про те, що нестабільність коаліції і брак у ній голосів дає підстави говорити про дострокові вибори до Верховної Ради.

За його словами, реальність таких виборів «хіба що порівнянна з реальністю влучення метеорита в людину». «Реально може метеорит впасти на голову людини? Теоретично може, а практично?», - додав він.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що заява В.УЛЬЯНЧЕНКО - це «сподівання оточення В.ЮЩЕНКА». За словами депутата, «вони розуміють, що до парламенту можуть ввійти лише до президентських виборів». На думку М.ЧЕЧЕТОВА, після того, як «В.ЮЩЕНКО з тріском програє вибори, від нього відвернуться всі, і партія «Наша Україна» матиме нульові шанси з огляду на перспективи потрапляння до наступного парламенту».

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що «інстинкт самозбереження змушує її озвучити думку оточення Віктора Андрійовича з приводу доцільності дострокових парламентських виборів». Водночас він не виключає проведення дострокових парламентських виборів після президентських. «Усе залежатиме від того, чи зможуть домовитися політики», - додав депутат.