Росія проти висилки дипломатів...

Росія виступає проти практики висилки дипломатів в українсько-російських відносинах.

Про це сказав тимчасово повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про те, чи можна вважати скандал з висилкою дипломатів вичерпаним.

В.ЛОСКУТОВ зазначив, що висилка дипломатів не була ініціативою Росії. «Ми проти таких форм «взаємодії», але є практика: якщо пред`являють якісь претензії нашим дипломатам, то ми відповідаємо, ми вимушені відповідати і відповідатимемо відповідним чином, тому що нічого зрозумілого, жодних пояснень ми тоді не одержали і вимушені були відреагувати», - сказав В.ЛОСКУТОВ.

За його словами, це безпрецедентний факт у відносинах між Україною і Росією і в цілому в рамках СНД.