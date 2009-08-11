Нинішній демарш Росії та питання газової труби - це різні речі

Нинішній демарш Росії викликаний не питанням газової труби.

Таку думку висловив в інтерв`ю УНІАН аналітик інвестиційної компанії Foyil Securities Ісмаїл САФАРАЛІЄВ.

За його словами, «попри те, що Україна вже досягла достатнього прогресу в переговорах з Євросоюзом щодо своєї ГТС, і РФ, очевидно, сприймає це як загрозу, газова тема порушується в даному випадку в загальному політичному контексті, а не як окремий елемент».

Як відзначив аналітик, «перед президентськими виборами починається масивний пресинг нинішнього політичного керівництва України, і затримка з направленням посла – демонстрація яскравої неприязні до команди ЮЩЕНКА з боку МЕДВЕДЄВА і ПУТІНА». Українським виборцям дається сигнал про те, що Росія не хоче і не буде працювати з ЮЩЕНКОМ, якщо його переоберуть на наступний термін, що само по собі вкрай малоймовірно, вважає І.САФАРАЛІЄВ.

На думку аналітика, «до виборів ми навряд чи побачимо якісь різкі рухи з боку РФ, пов`язані з економічними питаннями». Відносини напередодні виборів переходять у суто політичну площину, де й залишаться до січня, вважає він.

І.САФАРАЛІЄВ вважає, що на Україну найближчим часом навряд чи чекають якісь штрафні санкції з боку Росії, принаймні, таких сигналів немає. Тим паче, що Росія вже заявляла, що не має наміру штрафувати Україну, нагадав він.

Як повідомляв УНІАН, глава РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ направив Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ звернення, в якому, зокрема, сказано, що «складається враження, що в Києві послідовно добиваються розриву економічних зв`язків, що склалися з Росією, насамперед у сфері енергетики». «В результаті під загрозу поставлено стабільне використання нашими країнами фактично єдиної газотранспортної системи, що забезпечує енергетичну безпеку Росії, України, багатьох європейських держав», - наголошується у зверненні.