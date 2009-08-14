Регіонал пропонує Ющенку просто сказати, що він більше не буде

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ вважає «абсолютно незрозумілим виправдовувальний тон виступу» Президента України Віктора ЮЩЕНКА у відповідь на звернення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА.

В інтерв`ю агентству УНІАН М.ЧЕЧЕТОВ сказав, що В.Ющенко «скидався на школяра, який нашкодив - розбив вікно і перед учителем хоче виправдатися». «Що тут виправдовуватися, скажи просто, що так більше робити не будеш і все», - додав депутат з фракції Партії регіонів. За його словами, «виправдовувальна тональність взагалі не робить честі президентові країни».

М.ЧЕЧЕТОВ не вважає, що лист Д.МЕДВЕДЄВА був недружнім, як про це сказав В.ЮЩЕНКО. «Знаєте, це приблизно та ситуація, коли двоє людей дивляться в калюжу - одна в ній бачить бруд, а інша - зірки», що відображаються, - додав депутат.

М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що позиція В.ЮЩЕНКА «не витримує критики», оскільки, закликаючи до дружби між Україною і Росією, «він водночас веде країну в НАТО, знаючи, що Росія вбачає у цьому дуже ворожий крок проти себе».

Разом з тим М.ЧЕЧЕТОВ вважає, що «В.ЮЩЕНКО повинен був у своєму виступі сказати, що у відносинах багато завалів, які потрібно розбирати разом». За його словами, «як жест доброї волі потрібно було сказати, що підтримуватиме позицію Партії регіонів про внесення змін до Конституції України про позаблоковий статус нашої держави». Він також вважає, що В.ЮЩЕНКО для зміцнення дружби між країнами міг би заявити про ініціювання питання «про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні ще на 10 років, природно, переглянувши орендну плату у бік збільшення».