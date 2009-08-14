Активісти "Русской общины" намагалися зірвати пікет правих

Активісти "Русской общины Крыма" та партії «Русский блок» сьогодні намагалися зірвати пікетування будівлі Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі представниками Української народної партії, Конгресу українських націоналістів і НРУ.

За повідомленням прес-служби кримської УНП, праві висловлювали протест проти «ультимативної заяви» Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА до його українського колеги Віктора ЮЩЕНКА. Пікетники тримали державні й партійні прапори та транспаранти з гаслами: «Для нас газ - найдорожчий в Європі, для вас - найдешевший транзит. І це антиросійська політика?», «Медведєв! Не шукай тріску в чужому оці! Вийми колоду з власного!» та інші.

Як повідомляє прес-служба "Русской общины", дізнавшись про проведення акції, до Генконсульства підійшли її активісти й союзники з «Русского блока».

Між сторонами почалася словесна перепалка. Активісти Російської громади скандували «Бандери, геть із Криму!», у відповідь лунало: «Російські окупанти, геть із Криму!».

«Зрештою представники українських правих сил визнали за краще ретируватися», - заявили в "Русской общины".

Водночас, у повідомленні УНП, йдеться: «Учасники пікету закликали українців до захисту суверенітету України й виступили проти грубого втручання у внутрішні справи держави».

Жодна зі сторін не уточнила в своїх повідомленнях чисельність пікетників.