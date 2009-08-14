Литвин: час вийти з площини звинувачень і претензій

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує у вересні поточного року провести засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації за участю голови ВР і голів Ради федерації і Державної думи Федеральних зборів РФ для напрацювання пропозицій з подолання кризи в українсько-російських відносинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це йдеться у листах В.ЛИТВИНА голові Ради федерації Федеральних зборів РФ Сергію МИРОНОВУ та голові Державної думи Федеральних зборів РФ Борису ГРИЗЛОВУ.

«Верховна Рада України надає великого значення розвитку плідної і взаємовигідної українсько-російської співпраці та послідовно докладає зусиль до його подальшого зміцнення на благо наших дружніх народів», - наголошує керівник українського парламенту.

В.ЛИТВИН зазначає, що обидві переживають нелегкий період у відносинах, про що, за його словами, свідчить нещодавнє звернення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і відповідна реакція Президента України у листі Президенту РФ і зверненні до українського народу.

«Вважаю, що така атмосфера потребує проведення серйозного, зваженого аналізу стану і перспектив наших відносин. У зв`язку з цим пропоную невідкладно провести у вересні поточного року засідання Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної Ради України та Федеральних зборів Російської Федерації за участю голови Верховної Ради України та голів Ради федерації і Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації для обговорення ситуації, що склалася, і напрацювання пропозицій з подолання кризи в українсько-російських відносинах”, - зазначає В.ЛИТВИН.

Він висловив упевненість у тому, що парламенти двох країн спроможні «перевести діалог між Україною та Росією із площини взаємних претензій і звинувачень у конструктивне річище».