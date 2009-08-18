Якби вибори Президента відбулися найближчим часом (опитування)

Якби вибори глави держави відбулися найближчим часом, до другого туру вийшли б Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ. Розрив між ними у другому турі скорочується до статистичної похибки. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень «СОЦІС» у серпні 2009 року, передані УНІАН.

Так, згідно з даними цього дослідження, В.ЯНУКОВИЧА у випадку проведення першого туру президентських виборів сьогодні готові підтримати 25% від тих, хто взяв би участь у виборах. За Ю.ТИМОШЕНКО проголосувало б 20,5 відсотків.

Підтримка решти кандидатів розподілилася наступним чином: Арсеній ЯЦЕНЮК набрав би 14,5%; Володимир ЛИТВИН – 5,9%; Віктор ЮЩЕНКО – 3,8%; Петро СИМОНЕНКО – 3,7%; Віталій КЛИЧКО – 2,6%; Олег ТЯГНИБОК – 1,5%; Сергій ТІГІПКО – 1,4%; Інна БОГОСЛОВСЬКА – 1,3%. Проти всіх голосуватимуть 9,5 відсотків респондентів, які мають наміро брати участь у виборах, не визначилися зі своїм вибором – 10%.

У другому турі виборів, відповідно до отриманих «СОЦІСом» даних, за В.ЯНУКОВИЧА мають намір проголосувати 26,1%, за чинного прем’єр-міністра – 24,4%. При цьому обидва кандидати мають рівні показники (по 11,9%) по кількості тих, хто ще до кінця не визначився, але «схиляються до думки підтримати одного з них у другому турі». З урахуванням голосів цих респондентів В.ЯНУКОВИЧ у другому турі набрав би 38%, а Ю.ТИМОШЕНКО – 36,3% від тих, хто взяв би участь у виборах. Проти обох проголосували б 20,9 відсотка, не визначилися – 4,8%.

53,8% опитаних заявили, що їм більше імпонує кандидат, який є «сильним досвідченим лідером, що знає свою справу», а 33,9% більше до вподоби була б «нова людина».

За результатами дослідження, Ю.ТИМОШЕНКО має перевагу над В.ЯНУКОВИЧЕМ за кількістю респондентів, які вважають її сильним лідером. Так, у відповідь на запитання «Кому з кандидатів на пост Президента більше властива характеристика «Сильний лідер»?» 41,6% опитаних назвали главу діючого уряду, тоді як лідера Партії регіонів таким вважають 24,7% громадян, а А.ЯЦЕНЮКА – 7,4%.

Опитування проводилися на замовлення та по анкеті американської компанії AKPD Message and Media і його специфіка полягала в тому, що опитували винятково тих, хто висловив намір взяти участь у виборах Президента України. Всього було опитано 2000 респондентів по всій території України, похибка не перевищує 2,8%.